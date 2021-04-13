محافظ الانبار: زيارة الامارات والسعودية ستفتح باب الاستثمار في المحافظة

شفق نيوز/ كشف محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، يوم الثلاثاء، عن أبرز ما بحثه خلال زيارته الأخيرة للامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأهم نتائجها والفرص الاستثمارية في المحافظة.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الاستثمار والقطاع الخاص من أهم الملفات بالنسبة لمحافظة الانبار، وكانت هناك فرصاً كثيرة أثناء زيارة الإمارات والسعودية، بدءا من ملف الطاقة والنفط والغاز، وانتهاء بالاسكان والسياحة والقطاعات الخدمية الأخرى".

واضاف "خلال زيارة المملكة العربية السعودية، كانت هناك نتائج إيجابية عالية فيما يخص استثمار الغاز والنفط، على اعتبار أن حقل عكاز في الانبار من أهم الحقول في البلاد وهناك مشاورات بين وزارة النفط وشركة سابك مع شركات أميركية أخرى".

واشار الى ان "ما يخص الاستثمار مع السعودية في مجالات الزراعة والسياحة والفوسفات، فقد تم عرض الكثير من الفرص الاستثمارية على المملكة أيضاً".

وبين الدليمي "خلال زيارة الإمارات، كان هناك أكثر من توجه، ومن أهمها عرض فرصة استثمارية لشركة السيراميك الأكبر في الشرق الأوسط وذلك خلال لقاء حاكم إمارة رأس الخيمة، على اعتبار أن المواد الأولية موجودة في الأنبار، ونحاول الان نقل تجربة الشركة وإنشاء معمل السيراميك في الانبار".

واكد أن "هناك توجه من قبل عدد من الدول العربية ليكون لها حضور استثماري في محافظة الانبار".

وحول فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع الاستثمارية، أكد الدليمي أنه "من المؤكد عندما نتحدث عن حقل عكاز والكثير من الفرص الاستثمارية الأخرى، فإنها ستساهم جميعها في توظيف الكثير من العاطلين عن العمل، كذلك بالنسبة لمشاريع إنشاء وحدات سكنية وبنى تحتية وإنشاء الطرق، كما أن الملفات الاستثمارية التي تم عرضها هي مهتمة بالغاز ومردوداته الاقتصادية على البلاد بشكل عام".

وتابع الدليمي "وفيما يخص الفوسفات، هناك شركة في الانبار فيها أكثر من 7000 موظف وبالتالي أيضا تفتح فرص عمل أخرى في مجال النقل والتسويق وما شابه ذلك، وكذلك هو الامر بالنسبة للشركة العامة لصناعة الزجاج والاستثمارات الزراعية، وكل هذه المشاريع تعزز واقع الانبار الاقتصادي وتوفر فرص العمل كبيرة وواعدة بالنسبة للعراق عموما والانبار بشكل خاص".