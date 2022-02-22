سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة إيرانية تعلن تصدير قرابة مليوني ألف طن من السلع إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-22T11:00:06+0000
محافظة إيرانية تعلن تصدير قرابة مليوني ألف طن من السلع إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن روح الله غلامي مدير عام جمارك محافظة ايلام في إيران، يوم الثلاثاء، عن زيادة حجم صادرات السلع والبضائع المارة عبر معبر مهران إلى العراق خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

وقال غلامي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن حجم صادرات السلع والبضائع من معبر مهران الحدودي الدولي إلى العراق بلغ مليارا، وخمسة ملايين، و142 الف دولار أمريكي، بزنة تصل إلى قرابة مليوني ألف طن.

أما عن السلع المصدرة فقد قال غلامي إنها شملت مستلزمات بناء، ومحاصيل الخضر والفواكه، والمواد البلاستيكية، والزجاجيات، ولوازم منزلية، منوها إلى تضاعف حجم صادرات السلع من إسلام إلى المدن العراقية.

وبلغ حجم صادرات السلع من المعبر ذاته إلى العراق في العام الماضي وخلال المدة ذاته 553 مليون دولار بزنة 907 آلاف طن.

related

إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

Date: 2022-01-27 07:59:21
إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

Date: 2021-01-06 04:56:10
إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

إيران تصدر أكثر من 50 الف طن من السلع إلى العراق

Date: 2021-11-12 11:01:08
إيران تصدر أكثر من 50 الف طن من السلع إلى العراق

العراق يتحرك لاستئناف الحركة التجارية مع قطر بعد توقفها جراء كورونا

Date: 2021-09-08 09:00:44
العراق يتحرك لاستئناف الحركة التجارية مع قطر بعد توقفها جراء كورونا

قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

Date: 2021-09-04 05:56:21
قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

بقيمة تخطت مليار دولار .. إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا

Date: 2020-12-18 10:17:55
بقيمة تخطت مليار دولار .. إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا

صور .. العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت

Date: 2022-02-13 07:32:12
صور .. العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت

العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

Date: 2020-11-01 08:26:39
العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران