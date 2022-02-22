محافظة إيرانية تعلن تصدير قرابة مليوني ألف طن من السلع إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن روح الله غلامي مدير عام جمارك محافظة ايلام في إيران، يوم الثلاثاء، عن زيادة حجم صادرات السلع والبضائع المارة عبر معبر مهران إلى العراق خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

وقال غلامي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن حجم صادرات السلع والبضائع من معبر مهران الحدودي الدولي إلى العراق بلغ مليارا، وخمسة ملايين، و142 الف دولار أمريكي، بزنة تصل إلى قرابة مليوني ألف طن.

أما عن السلع المصدرة فقد قال غلامي إنها شملت مستلزمات بناء، ومحاصيل الخضر والفواكه، والمواد البلاستيكية، والزجاجيات، ولوازم منزلية، منوها إلى تضاعف حجم صادرات السلع من إسلام إلى المدن العراقية.

وبلغ حجم صادرات السلع من المعبر ذاته إلى العراق في العام الماضي وخلال المدة ذاته 553 مليون دولار بزنة 907 آلاف طن.