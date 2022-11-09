سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة إيرانية تصدر 200 ألف طن من البضائع إلى 32 دولة بمقدمتها العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-09T08:29:43+0000
محافظة إيرانية تصدر 200 ألف طن من البضائع إلى 32 دولة بمقدمتها العراق

شفق نيوز/ أعلنت جمارك محافظة كلستان الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن عائدات الجمارك في هذه المحافظة ارتفعت بمقدار 35 بالمئة خلال الشهور الـ 7 الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس) قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مدير جمارك المحافظة إبراهيم الحسيني، ان 200 الف طن من البضائع تم تصديرها خلال هذه الفترة من جمارك هذه المحافظة وتبلغ قيمتها 121 مليون دولار .

وأضاف أن البضائع المصدرة معظمها مادة بولي ستايرين واليود والانابيب والتمر والاخشاب والاسلاك الحديدية والمصنوعات المعدنية والاسقف الصناعية ومعجون الطماطم، موضحا ان هذه المنتجات صدرت الى 32 دولة وفي مقدمتها تركمنستان والعراق وكازاخستان وافغانستان ورومانيا وبلغاريا وارمينيا واوزبكستان.

اما السلع التي تم استيرادها من جمارك هذه المحافظة بلغت قيمتها 23 مليون دولار ومعظمها زيت الصويا والاقمشة ومحركات الديزل، وفقا للحسيني.

related

إيران: عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي على غرار الموازنة العامة في هذا البلد

Date: 2019-12-09 13:45:52
إيران: عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي على غرار الموازنة العامة في هذا البلد

قيمة سوق المشاريع في العراق تسجل 443 مليار دولار

Date: 2022-04-18 08:07:07
قيمة سوق المشاريع في العراق تسجل 443 مليار دولار

بعد إغلاقه ليومين.. استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران بمنفذ الشلامجة

Date: 2020-10-10 09:14:29
بعد إغلاقه ليومين.. استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران بمنفذ الشلامجة

إيران تسعى لتكون ترانزيتاً لحل مشكلة روسيا في تصدير الأغذية إلى دول بينها العراق

Date: 2022-06-11 16:28:20
إيران تسعى لتكون ترانزيتاً لحل مشكلة روسيا في تصدير الأغذية إلى دول بينها العراق

واشنطن: من المثير للسخرية ان يبقى العراق رهينة الطاقة الايرانية

Date: 2019-09-13 17:51:41
واشنطن: من المثير للسخرية ان يبقى العراق رهينة الطاقة الايرانية

استثمارات إيرانية لتنفيذ مشروع الربط السككي بين البصرة والشلامجة

Date: 2021-05-17 13:15:55
استثمارات إيرانية لتنفيذ مشروع الربط السككي بين البصرة والشلامجة

بأكثر من 7 مليارات دولار .. صادرات السلع الإيرانية إلى العراق

Date: 2022-02-12 07:54:08
بأكثر من 7 مليارات دولار .. صادرات السلع الإيرانية إلى العراق

أمريكا تمدد إعفاء العراق من الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة

Date: 2021-01-05 06:33:35
أمريكا تمدد إعفاء العراق من الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة