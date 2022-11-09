محافظة إيرانية تصدر 200 ألف طن من البضائع إلى 32 دولة بمقدمتها العراق

شفق نيوز/ أعلنت جمارك محافظة كلستان الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن عائدات الجمارك في هذه المحافظة ارتفعت بمقدار 35 بالمئة خلال الشهور الـ 7 الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس) قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مدير جمارك المحافظة إبراهيم الحسيني، ان 200 الف طن من البضائع تم تصديرها خلال هذه الفترة من جمارك هذه المحافظة وتبلغ قيمتها 121 مليون دولار .

وأضاف أن البضائع المصدرة معظمها مادة بولي ستايرين واليود والانابيب والتمر والاخشاب والاسلاك الحديدية والمصنوعات المعدنية والاسقف الصناعية ومعجون الطماطم، موضحا ان هذه المنتجات صدرت الى 32 دولة وفي مقدمتها تركمنستان والعراق وكازاخستان وافغانستان ورومانيا وبلغاريا وارمينيا واوزبكستان.

اما السلع التي تم استيرادها من جمارك هذه المحافظة بلغت قيمتها 23 مليون دولار ومعظمها زيت الصويا والاقمشة ومحركات الديزل، وفقا للحسيني.