محافظة إيرانية تحتل المرتبة الأولى في تصدير البضائع والسلع إلى العراق

شفق نيوز/ حققت محافظة كرمانشاه الايرانية، المرتبة الاولى بين المحافظات الايرانية في تصدير البضائع والسلع عبر البر الى العراق، خلال الشهور الـ 3 الأولى من العام الايراني الجديد ( بدأ في 21 مارس الماضي).

وقال مسؤول قسم المراقبة في دائرة جمارك كرمانشاه "علي اصغر عباس زادة" في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، ان قيمة البضائع الايرانية المصدرة الى العراق عبر المنافذ البرية خلال الفترة المشار اليها، بلغت مليارا و697 مليونا 742 الفا و503 ملايين دولار، كما ان وزنها بلغ 4 ملايين و514 الفا و726 طنا، وان حصة محافظة كرمانشاه منها هي 704 ملايين و695 الفا و300 دولار، عبر تصدير 801 الف و80 طنا .

وأضاف ان منفذ برويز خان جاء في المرتبة الاولى بين المنافذ الحدودية لمحافظة كرمانشاه مع العراق، من حيث حجم التصدير الى العراق وجاءت منافذ خسروي وسومار وشوشمي وشيخ صلة في المراتب اللاحقة على التوالي.

وتابع عباس زادة بالقول ان القضبان الحديدية والمصنوعات الحديدية والسيراميك والبورسلان والفواكه والخضروات واحجار البناء ومنتجات الالبان وانواع المنتجات البلاستيكية والاواني للاستعمال مرة واحدة، تشكل معظم البضائع المصدرة المذكورة.