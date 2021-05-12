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محافظة عراقية "منكوبة" تطالب باستثنائها من قرار "اوبك".. وثيقة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-12T15:07:18+0000
محافظة عراقية "منكوبة" تطالب باستثنائها من قرار "اوبك".. وثيقة

شفق نيوز/ طالبت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، الحكومة العراقية باستثنائها من قرار تخفيض النفط "اوبك" وتعويضها من حقول نفطية خارج المحافظة.

وقال المحافظ احمد الخفاجي في كتاب رسمي وجهه الى رئاسة الوزراء العراقية، إنه " استنادا الى قرار مجلس النواب العراقي المرقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ والذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة ولكون التخفيض يؤثر بصورة مباشرة على العائدات المالية للمحافظة ومبالغ البترودولار والمنافع الاجتماعية، يرجى التفضل بالموافقة على استثناء محافظتنا من التخفيض المشار اليه في اعلاه".

كما طالب الخفاجي، بتعويض محافظته من بقية الحقول النفطية (خارج المحافظة) كون نسب التخفيض فيها تعد قليلة مقارنة مع نسب الإنتاج

 وقررت منظمة أوبك، في نيسان الماضي، تمسكها بخطة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط مع شهر ايار الحالي.

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