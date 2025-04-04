محافظة عراقية تودع زراعتها الصيفية: خطة 2025 شبه معدومة

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة واسط، يوم الجمعة، عن مؤشرات الخطة الزراعية الصيفية لعام 2025، وأهم التحديات التي تواجه الموسم الزراعي لهذا العام.

وقال مدير زراعة واسط، أركان مريوش، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة طلبت إعداد مؤشرات الخطة الزراعية الصيفية المقبلة لموسم 2025 من محاصيل الخضر، إضافة إلى الذرة الصفراء والبيضاء".

وأضاف مريوش، أن "المساحات التي من المقرر زراعتها ضمن خطة هذا العام بحدود مئة ألف دونم"، منوّهاً إلى أن "هذه البيانات أشبه ما تكون افتراضية خاضعة لقرارات اللجنة المركزية في وزارتي الزراعة والموارد المائية، ولم يتم المصادقة عليها لغاية الآن".

وتوقع أن "تكون الخطة الزراعية الصيفية قليلة وضعيفة قياساً بكمية المياه الشحيحة الحالية التي سوف تتسبب بتقليص المساحات الزراعية".

وأشار مريوش، إلى أن "خطة عام 2025 تكاد أن تكون معدومة نتيجة لمؤشرات وزارة الموارد المائية بأن هناك شحة مياه قاسية".

ومن المقرر مناقشة وزارتي الزراعة والموارد المائية الخطة الزراعية الصيفية خلال هذا الشهر، ليتم تحديد مساحات الذرة الصفراء والشلب والمحاصيلالصيفيةالأخرى.