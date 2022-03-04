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محافظة عراقية تنتج أكثر من 70 مليون بيضة مائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-04T08:58:06+0000
محافظة عراقية تنتج أكثر من 70 مليون بيضة مائدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الجمعة أن محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق قد انتجت أكثر من 70 مليون بيضة مائدة خلال شهر شباط الماضي.

ونقلت الوزارة في بيان اليوم، عن مديرية زراعة البصرة قولها، إن المحافظة أنتجت (٧٠٨٦٢١٢٠) سبعين مليوناَ وثمانمائة واثنتين وستين الفاَ ومائة وعشرين بيضة من مشاريع بيض المائدة تم تسويقها إلى الأسواق المحلية خلال شهر شباط الماضي.

واوضح مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية حيدر عدنان البطاط، ان "مشاريع بيض المائدة العاملة والبالغ عددها (٥٧) مشروعاَ تعمل بنظام التربية بالاقفاص وباحدث التقنيات الحديثة أنتجت ( ٢٣٦٢٤٠٤) مليونين وثلاثمائة واثنتين وستين الفاً، وأربعمائة وأربع بيضات يومياَ خلال شهر(شباط ) تم تسويقها الى الأسواق المحلية".

وأضاف أن أعداد الدجاج المنتجة للبيض في هذه المشاريع بلغت أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة.

كما شهدت الفترة الأخيرة انتعاش القطاع الخاص في مجال الاستثمار في مشاريع حقول الدواجن مما أدى إلى وفرة منتوج بيض المائدة في الأسواق المحلية، وفقا للوزارة.

يأتي هذا في وقت وجّه فيه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أمس الخميس بتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان، أن هذا القرار جاء نتيجة وجود فائض في الإنتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات و الذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الإقليمي ومنها دول الخليج.

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