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محافظة عراقية تنتج أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر واحد (صور)

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-07T13:17:23+0000
محافظة عراقية تنتج أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر واحد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، أن مشاريع بيض المائدة في محافظة كربلاء أنتجت منفردة أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وبينت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هناك ثمانية مشاريع عاملة في محافظة كربلاء لإنتاج بيض المائدة، أنتجت خلال شهر آذار الماضي 14 مليوناً و522 ألفاً و845 بيضة".

وأضافت أن هذه المشاريع الثمانية "طاقتها التشغيلية بلغت 606 آلاف و390  دجاجة في مرحلة الإنتاج، و190 ألفاً و456 دجاجة في مرحلة التربية".

يشار إلى أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية أزمة في إنتاج بيض المائدة، حيث كانت عمليات الاستيراد قد أثرت على الإنتاج المحلي لتفاوت الأسعار، ما حدا بوزارة الزراعة إلى إيقاف الاستيراد مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض.

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