محافظة عراقية تعلن الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية

شفق نيوز/ أعلنت زراعة الديوانية اليوم الأحد، عن اكتفاء المحافظة عن بعض المحاصيل الزراعية.

وقال حسن الوائلي مدير زراعة الديوانية لوكالة شفق نيوز؛ أن بعد جائحة كورونا وتوفير المياه هذا العام وسد حاجة استيراد بعض المحاصيل الزراعية من قبل الوزارة زاد إقبال الناس على الزراعة.

ودعا الوائلي الفلاحين إلى العودة من المدينة إلى الريف الاستغلال الأراضي المتروكة بعد أن تم توفير المياه الزراعة، مبيناً أن هناك خمسة وعشرين محصولا محليا اكتفت بها وزارة الزراعة عن الاستيراد، ولاسيما محافظة الديوانية اكتفت بعدم استيراد بعض المحاصيل منها الباميا والباذنجان والرقي والبطيخ.

ولفت إلى أن المحاصيل الاستراتيجية وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحنطة والشلب والشعير.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة توفر قروضا للمزارعين بنسبة فائدة 4 بالمئة بإمكان المزارع أن يسحب قرضا ويطور مشروعه الزراعي.