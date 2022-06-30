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محافظة عراقية تسوق قرابة 300 ألف طن من القمح وتثني على مزارعيها

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T09:22:19+0000
محافظة عراقية تسوق قرابة 300 ألف طن من القمح وتثني على مزارعيها

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تسويق 290 ألف طن من محصول القمح الى صوامع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، فيما "أشادت" بالتزام مزارعيها بالتسويق الحكومي والتزام الوزارات المعنية بإجراءات الدفع مستحقات التسويق.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز" ان مزارعي صلاح الدين التزموا بشكل تام ومثالي بضوابط الخطة الزراعية الحكومية ولم تشهد المحافظة أي مخالفات تسويق خارج منافذ وزارة التجارة المحددة رغم مغريات الأسعار وارتفاعها مقارنة بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل وزارة التجارة باستثناء الحبوب العلفية غير الصالحة للغذاء الى المكاتب والشركات الزراعية المحلية الاهلية".

وأضاف أنه تسويق 290 الف طنا من محصول القمح الى الصوامع "السايلوات" التابعة لوزارة التجارة، مشيداً بـ"إجراءات دفع مستحقات التسويق وبإنسيابية عالية أسبوعيا من قبل وزارتي المالية والتجارة".

وأكد الدليمي ان "انتاج القمح في صلاح الدين سيتجاوز 300 الف طن للموسم الحالي فيما بلغ 350 الف طن الموسم الماضي رغم غياب وقلة الدعم الحكومي وتقليص الخطة الشتوية للموسم الحالي بنسبة 50%".

ورجح رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية "ارتفاع مساحة الخطة الزراعية في صلاح الدين الى اكثر من مليوني دونم في حال توفر الدعم اللازم والخطة الزراعية الحديثة الكفيلة برفع نسب الإنتاج وإنعاش الاقتصاد المحلي في المحافظة".

وعانت محافظة صلاح الدين من مشاكل جسيمة واجهت الخطط الزراعية ابرزها غياب الدعم الحكومي والمستلزمات الزراعية وتلكؤ دفع مستحقات التسويق التي خلفت خسائر مادية ومعيشية جسيمة.

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