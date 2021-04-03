محافظة عراقية تسحب العمل من شركة أميركية

شفق نيوز / أعلنت هيئة استثمار النجف، يوم السبت، سحب العمل في المحافظة من إحدى الشركات الأميركية العاملة في المجمعات السكنية.

وأوضح مدير الهيئة ضرغام كيكو لوكالة شفق نيوز، أن "إدارته قررت سحب العمل بشكل كلي من شركة (يو أس) الأميركية المتعهدة ببناء مجمع (مسلم بن عقيل) السكني الذي يتكون من 500 دار سكنية".

وأضاف كيكو، أن "الشركة تسلمت العمل منذ عام 2014، وقد تم سحب العمل منها عام 2019، إلا أن الاعتراضات التي حصلت أمام رئيس الهيئة الوطنية أرجعت الشركة إلى العمل في المشروع، فضلا عن تعهد مديرها بإكماله خلال فترة وجيزة".

وأشار إلى أن "منذ ذلك الحين وحتى الآن بلغت نسبة العمل في المجمع خلال السنوات السبع الماضية فقط 16% وهذا مدون حتى في سجلات مكتب الشركة الاستشاري".

لفت كيكو، إلى أن "دعوة وجهت إلى المستفيدين من المشروع لغرض احتساب أعدادهم وتقديم طلب لغرض تعويضهم وفق الطرق التي رسمها القانون ضد الشركة"، مؤكدا أن "إدارته ستعمل على إعادة إعلان المجمع كفرصة استثمارية من جديد لتكمل ما بدأته الشركة الأميركية المتلكئة في العمل".