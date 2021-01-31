محافظة عراقية تسحب العمل من شركة المانية تلكأت بتنفيذ مشروع كبير

شفق نيوز/ كشفت مديرية ماء المثنى، اليوم الأحد، عن المباشرة بإجراءات سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع ماء المحافظة الكبير.

وقال مدير ماء المثنى محمد طالب لوكالة شفق نيوز، إن إدارته "كتبت إلى ديوان المحافظة والتي بدورها كتبت لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات للمباشرة بإجراءات سحب العمل من الشركة الألمانية المنفذة لمشروع ماء المثنى الكبير"، مبيناً أن "الشركة تلكأت كثيراً بالعمل الذي تمت المباشرة فيه منذ عام 2012، حيث كان من المفترض أن ينتهي العمل به في عام 2015".

وبين طالب، أن "المشروع تبلغ طاقته 10000 م3 في الساعة بكلفة مالية تبلغ 167 مليار دينار عراقي".

وأضاف طالب، أن "هناك اتفاقاً بين الوزارة المركزية وحكومة المثنى في حال انتهت اجراءات سحب المشروع من الشركة الألمانية فإنه يصار إلى تسليمه لإحدى شركات الوزارة لإكمال العمل فيه، حيث تبلغ نسبة فيه حاليا 63%".

ويعتبر مشروع ماء المثنى الكبير من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المحافظة، وتوقف العمل به عام 2015 بسبب ازمة تنظيم "داعش" والازمة المالية، وتمت معاودة العمل به مطلع عام 2020 وتوقف كذلك بسبب تفشي جائحة كورونا في العراق والعالم.

ويشير متابعون في المثنى إلى ان المحافظة بحاجة لهذا المشروع في الوقت الحالي بشكل كبير، كونها تعاني من شحة مائية فضلاً عن اعتمادها على مشاريع مركزية قديمة.