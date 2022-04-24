محافظة عراقية ترجح ارتفاع أسعار الحنطة بنسبة 40% وتهدد بردع "رافعي الأسعار"

شفق نيوز/ رجح مسؤول زراعي في صلاح الدين اليوم الاحد، ارتفاع أسعار الحنطة بنسبة 40% بسبب ارتفاع أسعارها عالميا وتقليص الخطط الزراعية الشتوية فيما كشف عن إجراءات رادعة ضد من اسماهم بـ"مخربي الاقتصاد الوطني".

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ "نرجح ارتفاع أسعار الحنطة في المحافظة بنسبة 40% بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وتقليص الخطط الزراعية الشتوية الى النصف بسبب شح المياه في المحافظات".

ورجح الدليمي "ارتفاع سعر الحنطة الى 900 الف دينار للطن الواحد بحسب ما أكدته الحكومة العراقية في ظل الازمة العالمية في الأسواق المصدرة وقرار مجلس الوزراء الأخير برفع أسعار الحنطة إلى أكثر من 30% عن المواسم السابقة".

وكشف الدليمي عن "اجراءات قانونية رادعة بحق الأشخاص والجهات التي تشتري الحنطة من المزارعين بأسعار اعلى من سعر وزارة التجارة والذي يثير أكثر من علامات استفهام بوجود مخطط تخريبي يستهدف الاقتصاد الوطني".

وحذر المزارعين من التعامل مع التجار او الجهات التي تدفع اسعارا خارج السقف المحدد لوزارة التجارة وضرورة الإبلاغ عن تلك الجهات او الأشخاص وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية.