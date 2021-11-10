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محافظة عراقية تخصص مليون دونم للزراعة ضمن الخطة الشتوية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-10T08:55:12+0000
محافظة عراقية تخصص مليون دونم للزراعة ضمن الخطة الشتوية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، تخصيص مليون دونم للخطة الزراعية الشتوية، مؤكدةً تأمين مستلزمات نجاح الخطة.

وقال مدير الدائرة عباس طه السامرائي لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الشتوية للموسم الحالي شملت مليون دونم لمحصول الحنطة فقط بانخفاض تراوح بين 30-50% وفقاً لقرارات وزارة الزراعة بسبب الموقف المائي"، مشيراً إلى أن "خطة الموسم الشتوي الماضي شملت اكثر من مليون و200 الف دونم".

واكد السامرائي، "تأمين مستلزمات نجاح الخطة الشتوية من الاسمدة والمياه والمستلزمات الاخرى رغم نقص الاسمدة المجهزة للمحافظة والتي لا تفي بالحاجة الفعلية الا انها لا تشكل عائقا امام الخطة الزراعية بسبب اعتماد غالبية سكان المحافظة على الزراعة كمورد معيشي وحيد".

وعن خطة الزراعة الديمية اوضح السامرائي، إن "إقرار الزراعة الديمية مرهون بسقوط وحصاد الامطار للموسم الشتوي الحالي وفي حال توافر الأمطار سيُشمل مزارعو الديمية بالخطة الشتوية، وتسلم المحصول من قبل وزارة التجارة".

يذكر ان محافظة صلاح الدين لم تتأثر بازمة المياه التي ضربت غالبية محافظات العراق بسبب وقوع اغلب مناطقها على ذراع وضفاف نهر دجلة وتدفق الخزين المائي من المحافظات الشمالية نحوها.

وقررت وزارة الزراعة في وقت سابق خفض مساحة الخطة الشتوية في جميع المحافظات بنسبة 50% بسبب شحة الايرادات المائية وانعدام الامطار باستثناء ديالى التي الغيت فيها الخطة الشتوية بسبب الأزمة المائية الحرجة التي تعانيها.

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