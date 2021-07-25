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محافظة عراقية تتكبد خسائر يومية تصل لـ4 ملايين دولار لعدم تشغيل حقلين نفطيين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-25T13:16:53+0000
محافظة عراقية تتكبد خسائر يومية تصل لـ4 ملايين دولار لعدم تشغيل حقلين نفطيين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، عن تعرض المحافظة لخسائر يومية تقدر بـ 4 ملايين دولار أمريكي بسبب عدم تشغيل حقلين نفطيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التعيينات الجديدة التي أقرتها وزارة النفط ومجلس الوزراء والبالغة أكثر من ألف و800 شخص سترهق كثيرا ميزانية شركة نفط ذي قار، وربما ستؤدي إلى تكبدها خسائر مالية كبيرة، وتتحول من شركة رابحة إلى خاسرة".

وأضاف المصدر، أن " المحافظة تخسر يوميا قرابة 4 ملايين دولار أمريكي بسبب عدم تشغيل حقل (صبة) المحاذي مع محافظة البصرة، وحقل (ابو عامود) المحاذي مع محافظة ميسان "، لافتا إلى أن" عدم تشغيلهما يعود لأسباب مجهولة حتى الآن ".

وشهدت محافظة ذي قار خلال الأسابيع والأشهر الماضية حصول تظاهرات كبيرة تطالب بالتعيين على ملاك شركة نفط المحافظة التابعة لوزارة النفط، والتي استمرت عملية إغلاقها قرابة أشهر من أجل الحصول على درجة وظيفية فيها.

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