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محافظة عراقية تتخطى الإكتفاء الذاتي: حققنا طفرة نوعية بتسويق الحنطة ولم نسجل حرائق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-18T11:26:30+0000
محافظة عراقية تتخطى الإكتفاء الذاتي: حققنا طفرة نوعية بتسويق الحنطة ولم نسجل حرائق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها طفرة نوعية بعملية تسويق محصول الحنطة، مؤكدة انها لم تسجل أي حريق طالت اراضي للموسم الزراعي الحالي.

وقال مدير زراعة الديوانية، حسن الوائلي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارته لم تسجل أي حريق لمحصول الحنطة في الموسم الحالي، باستثناء احتراق حاصودة، نتيجة جهد العمل عليها، وحريق اخر على الحدود مع محافظة النجف ويخضع إداريا للاخيرة"، لافتا إلى أن "عملية التسويق للحنطة في الديوانية بلغت حتى اليوم 230 ألف طن".

وأضاف، أن " الديوانية تجاوزت عملية الاكتفاء الذاتي من المحصول منذ عدة أيام حيث كانت بحاجة إلى تسويق 180 الف طن، وهي الآن تملك 230 الف طن من التسويق وتتوقع أن تصل إلى 300 الف طن من هذا المحصول الزراعي المهم، مع بقاء 19 يوما على انتهاء عملية التسويق ".

وأوضح الوائلي ، أن "هذا الموسم شهد طفرة نوعية بعملية التسويق في المحافظة تختلف عن المواسم السابقة، بعد قيام الفلاح باستخدام (البذور الهجينة) لزيادة الإنتاج".

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