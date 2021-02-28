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محافظة تؤكد تخطي إنتاجها مليون بيضة يوميا: زار موائد العراق سوى كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-28T10:17:08+0000
محافظة تؤكد تخطي إنتاجها مليون بيضة يوميا: زار موائد العراق سوى كوردستان

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الأحد، عن كمية إنتاج بيض المائدة في المحافظة، مبدية تخوفها من فتح الحدود الخارجية أمام إدخال مادة البيض.

وقال مدير الزراعة، حسن الوائلي لوكالة شفق نيوز"، إن "هناك خمسة مشاريع في الديوانية، لإنتاج بيض المائدة مكنت المحافظة من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بواقع مليون و200 الف بيض يوميا"، مبينا أن "بيض المائدة في الديوانية زار جميع موائد العراقيين في المحافظات كافة بإستثناء إقليم كردستان".

وأضاف، أن "المحافظة تتخوف من فتح الحدود الخارجية أمام إدخال مادة البيض، حيث أن هذا الأمر يعني إغلاق 5 مشاريع استثمارية في الديوانية بكلفة تقارب الـ 150 مليار دينار عراقي".

وأكد الوائلي، أن "مشاريع بيض المائدة تساهم بامتصاص جزء كبير من اليد العاملة في الديوانية من خلال تشغيل أكثر من 3000 عامل فيها".

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