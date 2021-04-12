محافظة بغداد تفصح خطتها الخاصة بالمشاريع لعام 2021

شفق نيوز/ كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الاثنين، عن خطة المحافظة الخاصة بالمشاريع بعد المصادقة على الموازنة الاتحادية للعام 202.

وقال العطا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الفنية ستباشر بإنجاز جميع المشاريع التي شهدت اعمال متواصلة لا دخالها للخدمة بعدما صوت البرلمان على موازنة 2021"، لافتا الى "وجود خطة عمل طموحة تهدف الى انجاز المشاريع المتلكئة من خلال العمل على تذليل المعوقات المرافقة لها، والتي تتضمن مشاريع الصرف الصحي، والمدارس، ومحطات المياه، واعمال الاكساء".

واشار الى، الى "احالة التصاميم الاساسية المتعلقة بخطوط الصرف الصحي للعديد من الاقضية والنواحي، من بينها قضاء الزوراء"، لافتا الى "ان خطة العام الحالي ستشهد ايضاً حملات اكساء كبيرة ، كذلك انجاز شبكات المياه، والصرف الصحي لعدد من المحلات السكنية".

واضاف المحافظ، "هناك مشاريع عديدة قد وصلت الى نسب انجاز متقدمة، سيتم ادخالها بالخدمة قريبا بعد انجازها ضمن المواصفات الفنية المطلوبة وبشكل كامل".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسميا يوم الخميس (8 نيسان 2021) على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، بعد تصويت البرلمان عليها.