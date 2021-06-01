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محافظة بغداد تتحرك لإطلاق رواتب المحاضرين والأجور اليومية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-01T14:29:50+0000
محافظة بغداد تتحرك لإطلاق رواتب المحاضرين والأجور اليومية

شفق نيوز/ أفادت الإدارة المحلية في بغداد بأن المحافظ محمد جابر العطا بحث، يوم الثلاثاء، مع مسؤولي وزارة المالية لإطلاق رواتب المحاضرين وأصحاب الأجور اليومية المشمولين بقرار 315.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمبنى وزارة المالية برفقة مدير عام دائرة ماء محافظة بغداد رعد خيري، ومدير عام دائرة مجاري محافظة بغداد شاكر عواد، ومدير بلديات بغداد ياسر القريشي، ومسؤول الإدارية والمالية حسين كاظم، ومدير الحسابات هاني عبد الجبار، ومدير قسم التنظيم المالي، احمد يحيى.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وفد المحافظة ناقش مع المسؤولين في وزارة المالية، آلية حسم ملف رواتب المحاضرين والعاملين بصفة أجر يومي.

وأشار البيان إلى أن "وزارة المالية تنتظر اكتمال جميع قوائم أسماء العاملين (المحاضرين والأجراء اليومين)، من قبل دائرة الرقابة المالية، للبت بالموضوع، كما انها طمأنت وفد محافظة بغداد، بأن موضوع القرار 315 مدرج مع أجور المحاضرين، وان مبالغ مستحقاتهم المالية، مرصودة ضمن موازنة 2021، وسيتم إطلاقها بعد انتهاء ديوان الرقابة من تدقيق العقود المرفوعة من كافة دوائر العراق".

ولفت البيان إلى أن "محافظة بغداد، تتابع باهتمام بالغ، ملف المشمولين بقرار 315، لتسليم مستحقاتهم على أتم وجه".

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