مجموعة "MBC" السعودية تبيع 4.9% من حصتها

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة "إم بي سي" المدرجة في السوق السعودي، إنها باعت 2.45 مليون سهم، تمثل جزءا من حصتها في الشركة العربية للتعهدات الفنية، لمجموعة من المستثمرين مقابل 416 مليون ريال (110.77 مليون دولار).

وقالت المجموعة في بيان للبورصة السعودية إن الأسهم المباعة تمثل 4.9 بالمئة من رأس مال الشركة العربية "وتم تنفيذ عملية بيع الأسهم من خلال صفقات متفاوض عليها وفق الإجراءات ذات الصلة".

يذكر أن مجموعة MBC كانت قد سجلت نمواً في صافي الدخل بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 237.8 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2024، ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في الإيرادات والتحسن الكبير لهوامش الربح، وخاصة لمنصة "شاهد" التي حققت زيادة في إيرادات خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، بموازاة استمرار نمو الإيرادات القادمة من الاشتراكات.