مجموعة صناعية إيرانية تعرض إنتاج معدات مكافحة كورونا لصالح العراق

شفق نيوز/ ابدى الرئیس التنفیذي لمجموعة "مبنا" الصناعیة الهندسیة الايرانية عباس علي آبادي، الاستعداد لمواصلة انجاز المشاريع التي تتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية في العراق وكذلك التعاون في مجال إنتاج المعدات والمستلزمات الصحية التي تدخل بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال علي آبادي في تصريح لوسائل اعلام ايرانية رسمية من العاصمة بغداد، ان "أول مشروع قمنا به بجدية في العراق كان محطة "الصدر" لتوليد الكهرباء والتي تلبي جزءا من احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء".

واضاف "كانت محطة توليد الكهرباء الثانية التي بنيناها في العراق هي محطة "الحيدرية" التي تقوم بتوليد الكهرباء منذ سنوات".

واردف علي آبادي ان محطة توليد الكهرباء الثالثة هي "الرميلة "وهي واحدة من أكبر مشاريع محطات توليد الكهرباء في المنطقة، وتوفر أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء لجنوب العراق.

ونوه الى أنه خلال زيارته الأخيرة للعراق، التقى بوزراء الكهرباء والنفط والصحة ورئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيث جرت مباحثات مثمرة حول الاستثمارات الايرانية وتنفيذ المشاريع الجديدة في هذا البلد.

وابدى استعداد مجموعة "مبنا" الصناعية للتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مجال مكافحة كورونا لانتاج معدات التشخيص والعلاج والوقاية.

وتابع علي آبادي انه بحث في لقائه مع وزير النفط العراقي امكانية استخدام الوقود غير التقليدي لتوليد الكهرباء في محطات الكهرباء العراقية.