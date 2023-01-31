مجموعة دولية لمكافحة غسيل الأموال توافق على ترشيح العراق كعضو فيها

شفق نيوز/ وافقت مجموعة "إجمونت" الدولية للتحريات المالية، على ترشح العراق كعضو فيها خلال اجتماع يعقد شهر تموز المقبل.

ذكر ذلك البنك المركزي العراقي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وقال إن الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي تكللت بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل.

وبحسب البيان، فقد تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG المنعقد في السنغال بتاريخ 31/1/2023، وانتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة إجمونت بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023.

وبين البيان، أن مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والاصول.

ويشمل الدعم الذي تتيحه المجموعة، وفق بيان البنك العراقي، توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إيجمونت الآمنة.