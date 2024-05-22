مجموعة دولية ترفع العراق من قائمة مالية "سيئة الصيت"

شفق نيوز/ صنّفت مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف"، يوم الأربعاء، العراق كدولة متلزمة التزاماً عالياً بالتوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنظمة قررت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من 19 – 23 آيار/ مايو الجاري، اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاماً عالياً بتوصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أن قبول تقرير المقيمين "يعني استمرار عدم إدراج العراق على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في إقناع الاجتماع العام لمنظمة (مينا فاتف) بكفاية الإجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".

وأوضح المركز الإعلامي أن نائبيّ رئيس محكمة استئناف الكرخ، القاضيين علي حسين جفات، وضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي أياد محسن، شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي، فضلاً عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة.