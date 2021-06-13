مجموعة السبع تخطط لتحقيق "ثورة صناعية خضراء" وخفض نصف انبعاثات الغازات بحلول 2030

شفق نيوز/ للمرة الأولى منذ سنتين، التقى قادة دول مجموعة السبع الكبرى للبحث في الأزمات العالمية بدء من التغير المناخي ووصولا إلى تداعيات فيروس كورونا مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة من اللقاحات.

وضمت القمة الدولية زعماء انكلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

وكان لافتاً في مباحثات مجموعة السبع، مخطط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في تحقيق "ثورة صناعية خضراء" وخفض نصف انبعاثات الغازات بحلول العام 2030.

وبذلك، يرغب جونسون في أن تتعهد مجموعة السبع بحماية 30% على الأقل من الأراضي والمحيطات بعد حوالي 10 سنوات.

وفي حين تناقش دول مجموعة السبع خططًا لتمويل تطوير بنية تحتية عالمية، تم الموافقة في ما بينها على مواصلة دعم اقتصاداتها من خلال التحفيز المالي.

الجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن يتفق قادة الدول على مكافحة أزمة وباء كورونا عبر زيادة قدرات الإنتاج للقاحات بهدف القضاء على الجائحة بحلول العام 2022.