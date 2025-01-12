مجلس الأنبار يفرض رسوماً على القطاع الخاص لتعظيم الإيرادات المحلية

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة الأنبار، يوم الأحد، فرض رسوم مالية على الفعاليات والأنشطة التابعة للقطاع الخاص في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المحافظة وتنويع مصادرها.

وقال مصدر في المجلس لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة قرر خلال جلسته اليوم فرض رسوم مالية على قطاعات متعددة، مثل الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية، مع استثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تحقيق أهداف تنموية".

وأشار إلى أن "نسبة الرسوم ستحدد لاحقاً من قبل لجنة متخصصة لضمان مراعاة طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة".