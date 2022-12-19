مجلس الوزراء يوافق على إطلاق تعويضات محصول الشلب لثلاث محافظات

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء، يوم الإثنين، على إطلاق تعويضات محصول الشلب لثلاث محافظات عراقية. أعلن ذلك وزير الزراعة عباس العلياوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال العلياوي، إن "المجلس وافق في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين على المحضر المشترك لوزارتي الزراعة والموارد المائية والخاص بتعويضات محصول الشلب لمحافظات النجف والديوانية والمثنى".

وأضاف، أنه "تم تخصيص 136 مليار دينار وادراج هذا المبلغ ضمن موازنة عام 2023"، مؤكدا أنه "سيتم توزيع المبالغ المقررة للفلاحين بعد إقرار الموازنة وللمحافظات المذكورة اعلاه".