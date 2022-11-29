مجلس الوزراء يناقشها الاسبوع المقبل.. شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل موازنة 2023

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الموازنة العامة للعام المقبل 2023 والتي من المؤمل مناقشتها داخل مجلس الوزراء الاسبوع المقبل وإرسالها من ثم الى مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إعداد مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2023 شارف على الانتهاء، واَن وزيرة المالية طيف سامي ستقدم مسودة القانون إلى مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل".

واوضح ان "المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة يقدر بـ140 تريليون دينار وبعجز مالي يقدر بـ35 تريليون دينار".

واشار المصدر الى ان "القانون احتسب سعر النفط بـ65 دولاراً للبرميل الواحد، الا ان المبلغ الإجمالي والعجز وسعر النفط سيتغير نحو الانخفاض من خلال مناقشة مسودة القانون واقرارها بجلسة مجلس الوزراء".