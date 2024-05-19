مجلس الوزراء يصوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية

صوت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد، في جلسة استثنائية على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.

وذكر بيان مقتضب لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء صوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها".

ورفعت الحكومة العراقية المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024، وفقاً لما قاله عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز "

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، قد اتفق في نهاية شهر نيسان/أبريل، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الحكومة في إعداد موازنة عام 2024، إلا أن الجهود مستمرة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات لتحقيق التوازن المالي. يجري التركيز على تقليل العجز الذي بلغ أكثر من 80 تريليون دينار.