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مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار بالموازنة العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-17T09:50:23+0000
مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار بالموازنة العراقية

شفق نيوز/ قال مجلس الوزراء العراقي، الخميس، أن سعر صرف الدولار الوارد بمشروع قانون الموازنة، مقترح من قبل وزارة المالية.

التفاصيل الكاملة لمسودة الموازنة

وابلغ مصدر مسؤول بالمجلس وكالة شفق نيوز، أن هذا المقترح سيتم مناقشته في جلسة المجلس المقبلة، بالإضافة إلى بنود اخرى، وهو قابل للتعديل.

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم مسودة قانون الموازنة والتي تضمنت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار

وعقب ذلك سجلت بورصة الكفاح 136000 دينار مقابل 100 دولار.

هذا الأمر دفع اللجنة المالية لعقد اجتماع طارئ عصر اليوم، قال إنه لبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ المسربة.

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