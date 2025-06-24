مجلس الوزراء يصادق على مشاريع "تنموية" وإجراءات جديدة لضبط سوق الحديد

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، اليوم الثلاثاء، وواصل مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع إقرار عدد من القرارات المهمة في مجالات عدة.

وقال مكتب السوداني الاعلامي، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المجلس أقر تعديل قراره (23378 لسنة 2023) المتعلق بمتطلبات إحالة مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك (STF)، شملت تمديد مدة تسديد القرض لشركة توزيع المنتجات النفطية، وضمان استمرار السيولة اللازمة لالتزامات شركة نفط البصرة في مشروع تنمية الغاز المتكامل، وتمويل مشروع ماء البحر المشترك، إلى جانب شمول المشروع بالمشروعات التنموية وإعفائه من كافة الضرائب والرسوم.

وفي إطار تطوير قدرات العراق في تصفية النفط، أقر المجلس المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مصفى النجف، وتأليف فريق وطني لإنشاء الوحدات، ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية، وصلاحية اختيار الشركات المصنعة والتفاوض معها، مع استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتمويله من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الوسط.

وبشأن الطاقة أيضاً، ناقش المجلس إحالة مشروع توليد وتوزيع الكهرباء في حقل غرب القرنة، المرحلة الثانية، وأقر إحالته إلى شركة CEEC الصينية بالسعر المخفض النهائي.

كما أقر المجلس تعديل قراره (276 لسنة 2025) بشأن ضوابط استيراد حديد التسليح، بإيقاف دخول مادة حديد التسليح بقياسات (8-32 ملم) من المنافذ الحدودية (أبو فلوس، الشلامجة، مندلي، زرباطية)، وتحديد سيطرات (جيمن، دارمان، السد) لدخول الحديد المنتج في مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، وربط آليات الدخول عبر الربط الشبكي لهيئة المنافذ الحدودية، وتأليف فريق لتدقيق مخازن المستودعات الخاصة بحديد التسليح المستورد للتأكد من دفع رسم حماية المنتج المحلي، مع تعهد المصنّعين بسد الحاجة المحلية وفق المواصفات، مع إمكانية فتح المنافذ الإضافية في حال ارتفاع الأسعار.

ووافق المجلس على تسليم وزارة الداخلية السيارات المستعملة حديثاً إلى هيئة التصنيع الحربي دون الحاجة للفحص الإشعاعي، مع استمرار إجراءات الفحص الإشعاعي لسكراب الحديد.

كما أقر شمول سماد اليوريا بآلية إجازات الاستيراد وفق السياقات الوطنية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، على أن ينفذ بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره.

وفي متابعة مشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، وافق المجلس على تعديل قراره بشأن زيادة مقدار الاحتياط لعقد تشييد بنايات ثلاث محطات (العباسية، الكرار، قصر الثقافة).

كما أقر زيادة الكلفة في المشاريع التالية: "بناء مدرسة ثانوية (18 صفاً مع 6 مختبرات) في الإسكندرية- المويلحة بمحافظة بابل"، مستلزمات حفر الآبار لشركة نفط الشمال"، "محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية"، "إنشاء مستشفى المعامل العام بسعة 100 سرير في بغداد".ووافق المجلس على نقل ملكية العقار المنشأ عليه متنزه كربلاء العائلي من وزارة التربية إلى الإدارة المحلية بمحافظة كربلاء، بدون بدل، لتخصيصه لبلدية كربلاء لأغراض النفع العام، لإنشاء متنزه عائلي حصراً.

كما أقر إعفاء 1753 عجلة مستهلكة تابعة لوزارة الداخلية، ومباعة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، من كافة أجور التسجيل المثبتة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016).