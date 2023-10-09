مجلس الوزراء يحيل مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بإحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة.

وأضاف البيان، أن المدن هي مدينة الجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، والجنائن الجديدة في بابل، وضفاف كربلاء.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.