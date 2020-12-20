سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مجلس الوزراء يتراجع عن تخفيض مخصصات الموظفين ورفع أسعار الوقود بموازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-20T20:06:10+0000
مجلس الوزراء يتراجع عن تخفيض مخصصات الموظفين ورفع أسعار الوقود بموازنة 2021

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، إجراء مجلس الوزراء تعديلات على مشروع قانون موازنة 2021.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ وزير المالية بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة ومن ضمنها إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50%، ورفع سعر وقود السيارات".

وأفاد مصدر حكومي، في وقت سابق من الاحد، بأن مجلس الوزراء العراقي اقر أكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاشات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء اقر 20 بنداً من أصل 35 بند في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021"، مشيراً إلى أن "هناك اصراراً من قبل المجلس على تمريرها خلال الجلسة المنعقدة حالياً".

وأثارت النسخة المسربة من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية وخبراء الاقتصاد وبعض الكتل والأحزاب السياسية، بسبب اعتمادها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وتخفيض مخصصات الموظفين، ورفع أسعار الوقود، وضرائب أخرى تضمنها القانون، فضلاً عن تسببها برفع أسعار السلع والبضائع والخدمات بمختلف أنواعها

related

ما الذي دفع حكومة الكاظمي بالتريث بمناقشة موازنة 2021؟

Date: 2020-12-03 08:56:18
ما الذي دفع حكومة الكاظمي بالتريث بمناقشة موازنة 2021؟

الكاظمي يصدر توجيهاً يخص الموازنة والبرلمان يرصد تغييراً بإنفاق الرواتب

Date: 2020-11-30 07:53:24
الكاظمي يصدر توجيهاً يخص الموازنة والبرلمان يرصد تغييراً بإنفاق الرواتب

المالية النيابية: تقديرات عجز موازنة 2021 تشير إلى 45 ترليون دينار

Date: 2020-11-23 09:39:41
المالية النيابية: تقديرات عجز موازنة 2021 تشير إلى 45 ترليون دينار

المالية النيابية تتوقع احتساب برميل النفط بـ45 دولارا في موازنة 2021

Date: 2020-11-25 17:21:04
المالية النيابية تتوقع احتساب برميل النفط بـ45 دولارا في موازنة 2021

محتجون يغلقون مجددا شركة نفطية جنوبي العراق

Date: 2019-12-02 10:54:09
محتجون يغلقون مجددا شركة نفطية جنوبي العراق

العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

Date: 2019-08-08 20:40:10
العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

العراق يقر ازدياد ديونه ويعلن استئناف مشاريع توفر أكثر من 90 الف فرصة عمل

Date: 2019-11-07 16:51:46
العراق يقر ازدياد ديونه ويعلن استئناف مشاريع توفر أكثر من 90 الف فرصة عمل

مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار بالموازنة العراقية

Date: 2020-12-17 09:50:23
مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار بالموازنة العراقية