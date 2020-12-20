مجلس الوزراء يتراجع عن تخفيض مخصصات الموظفين ورفع أسعار الوقود بموازنة 2021

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، إجراء مجلس الوزراء تعديلات على مشروع قانون موازنة 2021.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ وزير المالية بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة ومن ضمنها إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50%، ورفع سعر وقود السيارات".

وأفاد مصدر حكومي، في وقت سابق من الاحد، بأن مجلس الوزراء العراقي اقر أكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاشات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء اقر 20 بنداً من أصل 35 بند في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021"، مشيراً إلى أن "هناك اصراراً من قبل المجلس على تمريرها خلال الجلسة المنعقدة حالياً".

وأثارت النسخة المسربة من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية وخبراء الاقتصاد وبعض الكتل والأحزاب السياسية، بسبب اعتمادها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وتخفيض مخصصات الموظفين، ورفع أسعار الوقود، وضرائب أخرى تضمنها القانون، فضلاً عن تسببها برفع أسعار السلع والبضائع والخدمات بمختلف أنواعها