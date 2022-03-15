مجلس الوزراء العراقي يقرر ارسال 200 مليار دينار لتمويل الرواتب في الإقليم

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء إرسال سلفة 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية الاتحادية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإيداع المبلغ في حساب فرع البنك المركزي العراقي في أربيل بهدف توزيعها.

بدورها أكدت ممثلية حكومة الاقليم في بغداد وفقا لمحطة "كوردستان 24" المقربة من الحكومة، صدور قرار من بغداد بإرسال المبلغ المذكور.

وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من شهر آذار/مارس عدم إرسال الحكومة الاتحادية اي مبلغ مالي من السلف الشهرية لتمويل رواتب الموظفين منذ بداية العام 2022.

وشهد توزيع الرواتب في الإقليم تعثرا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عدم إرسال سلفة 200 مليار الشهرية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.