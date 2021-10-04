مجلس الطاقة يدعم الحوار مع شيفرون لتطوير اربع رقع استكشافية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للطاقة، يوم الثلاثاء، عن دعمه للحوار مع شركة "شيفرون" الامريكية لتطوير اربع رقع استكشافية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، على دعم جهود شركة النفط الوطنية لفتح نقاش وحوار مع شركة شيفرون الامريكية بخصوص تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية لانتاج النفط والغاز في اربع رقع استكشافية بمحافظة ذي قار"، مؤكداً على "اهميته في تعزيز وادامة الانتاج الوطني".

وأضاف أن "هذه المشاريع من شأنها أن تسهم وتدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة" .

من جهة أخرى، اوصى المجلس "بدعم الجهود المشتركة بالمضي في تنفيذ مشروع نبراس للبتروكيمياويات، وذلك للآثار الاقتصادية والتنموية الايجابية والمردودات المالية المتوقعة، على ان تقوم لجنة الادارة المشتركة باختيار استشاري عالمي لدراسة وتقييم سعر الغاز المغذي، للمقترح المقدم من قبل الشركاء وفق النموذج الاقتصادي".

وأشار المجلس الى أنه "وافق ايضاً على توسيع مصفى الديوانية، اضافة الى الموافقة على قيام وزارة النفط بتجهيز ادارتي مشروع ماء البصرة (قناة البدعة) ومشروع شط العرب الاروائية باحتياجاتها من الوقود دعماً لجهود وزارة الموارد المائية والجهات الساندة".

ولفت المجلس إلى أنه "وافق ايضاً على اكمال وزارة الصناعة والمعادن لاجراءتها بشأن تأهيل معامل الشركة العامة للفوسفات وتشغيلها وفق قانون الاستثمار وقانون الاستثمار المعدني، لاهمية ذلك في دعم قطاعي الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني".