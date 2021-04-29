مجلس الذهب العالمي يقدم دعما كاملا للعراق بحال رغبته بزيادة حصته من المعدن النفيس

شفق نيوز/ عقد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف يوم الخميس اجتماعا مع مجلس الذهب العالمي (بناءً على طلبهم).

وقال المكتب الاعلامي للبنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع قد تناول عددا من القضايا كان أبرزها ملفات الدعم الفني والتدريب إضافة إلى مناقشة الزيادة الحاصلة في الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي تحققت بعد تطبيق الاصلاحات الاخيرة في عمل هذا البنك والقطاع المصرفي.

ونوه البيان إلى أن مجلس الذهب العالمي قد قدّم كامل الدعم للبنك المركزي بحال رغبته بزيادة حصة الذهب للعراق.

يذكر ان البنك المركزي العراقي يحتل المرتبة الخامسة عربيا و ٣٨ عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب.