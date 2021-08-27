مجلس الخدمة يخصص 7100 درجة وظيفية لفئة محددة

شفق نيوز/ كشف مجلس الخدمة الاتحادي، الجمعة، عن تخصيص 7100 درجة وظيفية لوزارة الصحة لتعين خريجي أقسام العلوم، مبينا أن التقديم سيكون عبر الاستمارة الإلكترونية.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 7100 درجة وظيفية مخصصة لوزارة الصحة، ستطلق بالقريب العاجل مع توفر التخصيص المالي بقانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأضاف إن "آلية التعيين ستكون عبر الاستمارة الالكترونية، وستطلق من قبل مجلس الخدمة الاتحادي وسيتنافس عليها المتقدمين، ويتم اختيارهم وفق درجات المفاضلة".

وبين التميمي، إن "الدرجات الوظيفية مخصصة لخريجي كلية العلوم فقط وتضم 17 اختصاصا في كافة اقسام العلوم ولا تختصر على قسم محدد".