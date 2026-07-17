مجدداً.. قفزة بأسعار النفط العالمي

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار النفط، مساء اليوم الجمعة، إلى 88 دولارا لأول مرة منذ عودة الصراع الايراني الأميركي.

وجاء الارتفاع بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج مما عطل تدفقات النفط عبر ​مضيق هرمز، بينما طلبت طهران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق ممر التصدير ‌عبر البحر الأحمر.

وقال الجيش الأميركي في وقت متأخر من أمس الخميس إنه أكمل أحدث موجة من الهجمات على إيران، لتكون بذلك الليلة السادسة على التوالي التي ​تشهد غارات أمريكية.

وقالت القيادة ​المركزية الأميركية في ⁠بيان: "أطلقت القوات الأمريكية، باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة ​والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية".

وردت ​طهران بإطلاق ⁠صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أميركية في دول مجاورة، بما في ذلك وابل من الصواريخ على قاعدة جوية تم توسيعها مؤخرا في الأردن.

وقالت ثلاثة مصادر ⁠لـ"رويترز" ​إن القيادة الإيرانية طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد ​لإغلاق مضيق باب المندب، ممر النفط في البحر الأحمر، إذا ما قصفت الولايات المتحدة البنية التحتية ​للطاقة في إيران، مما يفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط.