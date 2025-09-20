مجددا.. التومان الإيراني يتراجع أمام الدولار

شفق نيوز- طهران

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام العملة الإيرانية، يوم السبت، ليصل سعر 100 دولار إلى 10.320 ملايين تومان، بزيادة قدرها 3.78% مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وتراوح سعر 100 دولار خلال جلسة التداول في الأيام الأخيرة، عند 9.930 ملايين تومان، وفق بيانات مواقع رصد محلية.

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.

وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.