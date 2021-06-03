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مثقال الذهب العراقي يتجاوز الـ400 ألف دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T09:09:50+0000
مثقال الذهب العراقي يتجاوز الـ400 ألف دينار

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (3 حزيران 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 398.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 393.5 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 398 الفاً و 410 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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