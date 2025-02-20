مثقال الذهب "العراقي والخليجي" يتجاوز 600 ألف دينار في اسواق اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 622 الف دينار، وسعر الشراء 618 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 592 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 588 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار و 635 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 715 ألف دينار، وعيار 21 بيع 625 الف دينار وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.