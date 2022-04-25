متأثرا بغلاء الأسعار.. التخطيط ترصد إرتفاعاً بمعدل التضخم خلال شهر آذار الماضي  

شفق نيوز / أعلنت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، إرتفاع معدل التضخم السنوي لشهر آذار الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، فيما بينت أن الارتفاع جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من الأقسام، من بينها الزيوت والدهون.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر آذار الماضي بنسبة (0.8%) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه".

وأضاف الهنداوي "معدل التضخم السنوي خلال شهر آذار الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من عام ٢٠٢١، ارتفع بنسبة (5.2%).

وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن "ارتفاع معدل التضخم خلال شهر آذار المنصرم جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من الأقسام، من بينها قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت أسعارها بنسبة (1.6%), نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.7%)، والخضروات بنسبة (3.7%), والأسماك بنسبة (5%)، والفواكه بنسبة (3.7%)، واللحوم بنسبة (1.9%)، والخبز والحبوب ارتفعت أسعارها بنسبة (1.5%)".

وتابع الهنداوي "أما أسعار قسم الملابس والاحذية فقد ارتفعت بنسبة (1.9%)، فيما كانت نسبة ارتفاع قسم المطاعم والفنادق والسلع والخدمات (1.5%)".