متى يمرر مجلس النواب موازنة 2021؟ برلماني يجيب

شفق نيوز/ أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون موازنة سنة 2021، لم يصل الى مجلس النواب لغاية الآن، متوقعا حاجة البرلمان إلى 45 يوماً لتمرير الموازنة.

وقال المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "مشروع قانون موازنة سنة 2021، لم يصل الى مجلس النواب، وسيصل يوم غد الى رئاسة المجلس، وهي بدورها ترسله الى اللجنة المالية لغرض دراسته، ثم ادراجه على جدول الاعمال، لغرض قراءته قراءة اولى".

وبين ان "بعد صول موازنة 2021 الى البرلمان، نحتاج من 30 الى 45 يوما حتى نمرر المشروع تحت قبة البرلمان"، مضيفا أن "القانون بحاجة الى دراسة دقيقة ونقاشات مطولة لكي يخرج بصورة لا تضر المواطن الفقير والموظف البسيط".

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في وقت سابق الثلاثاء، وصول مشروع قانون الموازنة العامة للبلد 2021 الى مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الاثنين مشروع الموازنة دون الكشف عن أرقامها.

ووفق مسودة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز قبل أيام فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليونا و790 مليارا و155 مليونا و429 دينار، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً.

وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.

كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.