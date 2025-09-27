متوسط استهلاك الطاقة للفرد العراقي يتجاوز 3.4 آلاف كيلوواط ساعة سنوياً

شفق نيوز- بغداد

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، أن متوسط الطلب السنوي على الطاقة للفرد في العراق بلغ أكثر من 3.4 آلاف كيلوواط ساعة خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه 3.318 ألف كيلوواط ساعة.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن معدل استهلاك الفرد العراقي ارتفع بنسبة 47% عن عام 2010، الذي سجل فيه 1.792 ألف كيلوواط ساعة، وبنسبة 62% عن عام 2000 الذي بلغ فيه 1.280 ألف كيلوواط ساعة.

وأوضح التقرير أن أكبر طلب للطاقة للفرد الواحد في الدول العربية كان في البحرين بمعدل 20.233 ألف كيلوواط ساعة سنوياً، تلتها قطر بمعدل 19.236 ألف كيلوواط ساعة، والكويت بمعدل 17.765 ألف كيلوواط ساعة، والإمارات 15.497 ألف كيلوواط ساعة، والسعودية 12.343 ألف كيلوواط ساعة.

ويُشار إلى أن كل كيلوواط ساعة يساوي 1000 واط، وهو المقياس القياسي لقياس استهلاك الطاقة الكهربائية.