متقدما على مصر.. العراق في المرتبة 79 عالمياً بأفقر شعوب العالم

شفق نيوز/ حل العراق بالمرتبة 79 عالميا ضمن قائمة أفقر شعوب العالم، متقدما على مصر التي حلت بالمرتبة 92 على مسنوى العالم، وذلك وفقا لمجلة global Finance الأمريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أفقر دول العالم عانت من حروب أهلية وصراعات عرقية وطائفية، ثم جاء كوفيد -19 مما زاد الأوضاع السيئة سوءًا"، مبينة ان "العالم يمتلك ما يكفي من الثروة والموارد لضمان تمتع الجنس البشري بأسره بمستوى معيشي أساسي".

وأضافت: "مع ذلك، ما يزال الناس في بلدان مثل بوروندي وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى - الأفقر في العالم - يعيشون في فقر مدقع".

وبينت المجلة وفق جدول أعدته لذلك، ان "العراق احتل المرتبة 8 عربيا و79 عالميا من أصل 192 دولة مدرجة بالجدول ضمن أفقر شعوب العالم، حيث بلغ نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سنويا 12.141 الف دولار".

عربيا جاءت الصومال، بأفقر الشعوب العربية وبالمرتبة الخامسة عالميا، وبنصيب 1.322 ألف دولار، تليها اليمن ثانيا بالمرتبة 13 عالميا وبنصيب 2.078 الفا دولار، تليها اريتريا ثالثا وبالمرتبة 14 عالميا وبنصيب 2,101 الفا دولار، تليها السودان رابعا وبالمرتبة 40 عالميا وبنصيب 4,442 الآف دولار، تليها موريتانيا خامسا وبالمرتبة 62 عالميا وبنصيب بلغ 6.920 الآف دولار".

وتابع ان المغرب جاء سادسا وبالمرتبة 67 عالميا وبنصيب 9.041 الآف دولار، يليه الاردن سابعا وبالمرتبة 11.861 الف دولار، ومن ثم يأتي العراق ثامنا، ليأتي بعده كل من تونس والجزائر ومصر التي جاءت 11 عربيا وبالمرتبة 92 عالميا وبنصيب 14.928 دولارا.

عالمياً.. جاءت بوروندي اولا بافقر شعوب العالم على الاطلاق وبنصيب بلغ 856 دولاراً، يليها جنوب السودان ثانيا وبنصيب 928 دولاراً ومن ثم جاءت جمهورية افريقيا الوسطى بنصيب 1.102 ألف دولار.

فيما لم يتناول الجدول كل من لبنان وسوريا وافغانستان واوكرانيا لعدم وجود إحصائيات رسمية متاحة لهم.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، كانت قد توقعت ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25 بالمئة خلال العام الحالي 2022، بعد أن سجل 22.5% في آخر إحصاء لعام 2019.