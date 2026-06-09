"متفائل" بشراكات إستراتيجية.. وفد مصرفي عراقي يختتم زيارة "مثمرة" إلى لندن

شفق نيوز- بغداد

اختتم وفد مصرفي عراقي كبير، يوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن استمرت ليومين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي بين العراق والمملكة المتحدة.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد ضم ممثلين عن الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة، وأجرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات مالية عالمية.

وبين أن "الزيارة جرت بالتنسيق بين رابطة المصارف الخاصة ووزارة الخارجية البريطانية، وتضمنت عقد لقاءات مكثفة بالتعاون والتنسيق مع شركة (هوغان لوفل) لبحث سبل التعاون المشترك وتسهيل الشراكات المالية التي تخدم الأسواق، ودمج المصارف الخاصة العراقية مع السوق المصرفي العالمي".

وأضاف أن الزيارة تضمنت المشاركة في جلسة نقاشية مغلقة نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "جاثام هاوس" حضرها نخبة من ممثلي البنوك البريطانية والأوروبية وعدد من كبار الاقتصاديين، حيث تمت مناقشة دور الحكومة العراقية في دعم حزمة الإصلاحات المصرفية الحالية، والخطط الطموحة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وأوضح أن الوفد العراقي زار مقر مجلس النواب البريطاني والتقى بعدد من البرلمانيين المختصين بالشأن الاقتصادي وناقشوا سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الدعم المتبادل لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

وأكد الحنظل، أن "هذه الزيارة تمثل محطة هامة في مسار تعزيز ثقة المجتمع المالي الدولي بالسوق العراقية"، لافتاً إلى "تجاوب واهتمام ملحوظين من قبل الشركاء في لندن على الصعيدين المالي والسياسي".

وأعرب عن تفاؤله "بمستقبل العلاقات الثنائية وبما ستثمره هذه اللقاءات من شراكات إستراتيجية حقيقية تؤكد انفتاح العراق على الأسواق العالمية".