متعهدة بنهضة "كبيرة".. هيئة الاستثمار: هانوا ستعود قريبا الى بسماية

شفق نيوز/ أعلن ‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين، يوم الاثنين، حل الإشكالات للعديد من المشاريع الاستثمارية خلال الشهر الماضي، متعهداً بنهضة استثمارية "كبيرة" خلال الفترة المقبلة.

وقال أمين في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هدفنا توفير بيئة صالحة للاستثمار وتسهيل الاجراءات للمستثمرين وتفعيل النافذة الواحدة، موضحا أن مشروع مدينة بسماية قطعنا فيه شوطا كبيرا لعودة شركة هانوا للعمل وسيستانف قريبا ولدينا رؤية لاستكمال المشروع وإعادة هذه التجربة الناجحة في العديد من المحافظات .

وأضاف أن الهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد أنها تعمل على تذليل المعوقات والإشكالات السابقة أمام سير المشاريع الاستثمارية وتشجيع المستثمرين انسجاما مع ما أقره المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باصلاح وتبسيط الإجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين .

ونقل البيان، عن سالار محمد امين خلال استقباله لعدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع، أنه أكد توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، بالعمل على دعم المستثمرين واستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي للمشاريع ولجميع القطاعات، والهيئة عازمة على احداث نهضة استثمارية خلال الفترة المقبلة .

واضاف ان هناك العديد من المعوقات والإشكالات نسعى بكل جهودنا لتذليلها ونجحنا خلال الشهر الماضي من إيجاد الحلول لعدد كبير منها ومستمرون بهذا العمل بوتيرة متصاعدة .

وأوضح أن الهيئة توصلت لعدد من الحلول والمعالجات الممكنة لأبرز العقبات التي كانت تواجه استئناف العمل بمشروع بسماية السكني وذلك من خلال سلسلة مباحثات معمقة يومية مع ادارة شركة هانوا وبدعم متواصل من أعضاء لجنة التنمية والاستثمار النيابية.

واختتم أمين حديثه، أن هدف الهيئة توفير بيئة صحية للاستثمار وتسهيل الاجراءات للمستثمرين وتفعيل النافذة الواحدة في الهيئة بما يوفر على المستثمر الاتصال بسلسلة من الدوائر المعنية بالدولة وما يتبعها من حالات تأخير بسبب الروتين الأمر الذي تسعى الهيئة لتجاوزه وبما ينعكس ايجابا على الواقع الاستثماري في العراق .

يشار إلى أن سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، قد نظموا، شهر تشرين الأول السابق، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.