متخصص: هناك عراقيون وصلت أرباحهم لـ 5 ملايين دولار عبر التداول اليومي

شفق نيوز/ كشف الباحث الإماراتي المتخصص في أسواق المال علي لنقاوي، يوم الأحد، عن وجود عراقيين مضاربين بالعملات في البورصة، حققوا ارباحاً تصل الى 5 ملايين دولار، مؤكدا أن العراق يدعم عملته عبر بورصته المحلية.

وعزا لنقاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، كثرة اعداد العرب ومنهم العراقيون الذين يتداولون الأسهم في البورصات إلى الاعلانات ونشر الأرباح التي تجنى من خلالها، مبيناً أن "منها (أي الأرباح) صحيحةٌ ومنها للخداع والنصب، وهذا كثير بالعراق".

وأوضح الباحث الإماراتي ، أن "هناك عراقيين يقطنون في دبي وصلت أرباحهم بالتداول والمضاربات إلى 5 ملايين دولار، لكن لا يرغبوا الظهور للعلن"، مضيفا أن "منهم من يحب يظهر كرجل اعمال او اصحاب عقارات".

وأضاف، ان "اعتماد سوق الأوراق المالية للعراق بالتداول بالدينار العراقي من دون غيره، خطوة لدعم الاقتصاد العراقي وعملته المحلية".

وأشار لنقاوي الى ان "حاليا لا توجد مؤشرات لوصول بورصات عربية للعالمية، لكن ممكن وصول بورصتي (ابوظبي ودبي) بالمستقبل، وهذا يحتاج لوقت".