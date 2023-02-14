متحدث باسم بورصة السليمانية يوضح أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في "السوق الموازي"

شفق نيوز/ بين المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية اليوم الثلاثاء، أسباب عدم استقرار سعر الدولار عند التسعيرة الحكومية خلال الفترة الماضية.

وقال جبار گوڕان المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل من عدم وصول قيمة الدولار للتسعيرة الحكومية؛ اولها ان حجم الاستيرادات الخارجية خلال الشهرين الماضيين كان كبيرا جدا ما ادى الى تراكم الديون على التجار بالعملة الاجنبية، وثانيا عدم وجود شروط للتعاملات المالية و المصرفية مع البنك المركزي العراقي ، إضافة إلى كون العراق بلد مستهلك ويستورد احتياجاته بالعملة الاجنبية".

واضاف انه "حتى وان قام البنك المركزي العراقي بضخ أكثر من 100 مليون دولار يوميا فهو لن يستطيع دعم الدينار العراقي بسبب تراجع كميات الضخ خلال الشهرين الماضيين".

وبين كوران؛ ان استقرار سعر الدولار مقابل العملة الوطنية يتطلب وجود وقت والعمل وفق المنصة الإلكترونية.