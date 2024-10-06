متجاوزاً 155 ألف دينار.. الدولار يسجل ارتفاعاً جنونياً في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفاعها يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت ظهرا في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار صباح اليوم 153900 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 154250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، ليبلغ سعر البيع 155000 دينار، مقابل الدولار وسعر الشراء 154900 دينار مقابل 100 دولار.