متجاوزا السعودية .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.554 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 420 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.974 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 178 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 28 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 150 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.033 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 504 آلاف برميل يوميا ، تلتها كولومبيا بمتوسط 207 آلاف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمتوسط 160 ألف برميل يوميا ، ومن السعودية بمعدل 144 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من ليبيا كانت بمعدل 144 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 113 ألف برميل يوميا ،ومن البرازيل بمعدل 71 ألف برميل يوميا".